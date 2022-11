Anonimato e liberdade de expressão

A compra da rede social Twitter pelo homem mais rico do mundo relançou a discussão sobre os limites da liberdade de expressão na plataforma preferida de políticos, jornalistas e ativistas. No fundo, multiplicaram-se os receios de que Elon Musk – um autoproclamado “absolutista da liberdade de expressão” – pudesse aliviar as regras que proíbem o discurso de ódio e a desinformação.