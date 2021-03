Linhas vermelhas

"Naquela noite a nossa aldeia foi atacada e as casas foram queimadas. Quando tudo começou eu estava em casa com as minhas quatro crianças. Tentamos escapar para a floresta, mas eles apanharam o meu filho mais velho e decapitaram-no. Não pudemos fazer nada porque senão também seríamos mortos."



O testemunho é de Elsa, um nome falso usado para proteger a mulher, de 28 anos que assistiu a tamanha barbárie. O filho, com 12 anos, foi executado - não, foi decapitado - por terroristas islâmicos em Cabo Delgado, em Moçambique. Não terá sido o único. Muitas outras mulheres e crianças deram o seu testemunho à organização não governamental Save the Children, cujas equipas ouviram e registaram os relatos de sofrimento contados por mães moçambicanas retidas em campos de deslocados. Testemunhos que deixaram os técnicos da ONG lavados em lágrimas, tamanha era a dor e sofrimento daquelas pessoas às mãos de um dos mais ativos grupos afiliados do Estado Islâmico.



É certo que os ataques de jihadistas do chamado Estado Islâmico da África Central não são de agora. Começaram no final de 2017, numa das regiões mais pobres e isoladas de Moçambique. Primeiro foram ignorados. Depois desvalorizados. Só quando aldeias e vilas foram ocupadas tiveram alguma relevância. E enquanto o mundo andava distraído com a pandemia da Covid 19, os terroristas aproveitaram para expandir o seu reinado de terror: neste momento há 670 mil pessoas deslocadas em Moçambique, sete vezes mais do que há um ano. Ao todo já morreram 2614 pessoas. A ONU já alertou para esse crescimento, tal como o fez recentemente o Serviço de Informações de Segurança por ocasião do Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo.