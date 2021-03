O apartheid cultural

A 28 de agosto de 1963, Martin Luther King fez um discurso que ficou para a história. Ali, em frente ao Lincoln Memorial, em Washington, King afirmou: "Eu tenho o sonho de que os meus quatro filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele mas pelo seu caráter". Passados quase cinquenta anos – mesmo depois de os Estados Unidos terem tido um presidente negro – o sonho de Martin Luther King não parece estar perto de realizar-se.



O racismo não só continua a ser uma realidade na América e no resto do mundo como alguns dos que se apresentam como ativistas da luta contra a discriminação racial parecem não ter aprendido nada com as palavras do pastor batista e líder do movimento os direitos civis. Pelo contrário. Continuam a usar uma retórica extremista que em vez de unir promove a separação e lança achas para a fogueira daqueles que se alimentam do ódio e da discriminação.



O exemplo mais recente foi o da polémica a propósito da tradução do poema de Amanda Gorman, lido na tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Perante o interesse generalizado do poema, surgiram vários projetos para a sua tradução. Problema: depressa surgiram vozes a insurgir-se contra o perfil dos tradutores encontrados para interpretar as palavras do poema The Hill We Climb.