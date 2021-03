Manobra de duas cidades

Novas e velhas coligações, maquinetas, engenhocas, geringonças ou cooperativas.



Governos que não têm a certeza absoluta de haver agido com inteiro sucesso no combate à pandemia. E não sabem que juízo lhes reservará a história, face aos resultados globais.



Legiões de assessores, avençados e avançados, que, febrilmente, reconstroem a "narrativa", as interpretações e até os factos.