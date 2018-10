Devolver credibilidade à Defesa

Esta é uma oportunidade, embora limitada pela forma de Governo, pelas opções pessoais disponíveis, e pelas continuadas consequências do gravíssimo caso de Tancos, para se recuperarem três anos de desastre na Defesa Nacional. Não vale a pena maldizer o passado, mas é preciso relembrar alguns princípios que deviam guiar a supervisão política nesta área. A seguir, 12 contributos

1. O Ministro da Defesa não é um militar, nem tem de possuir, atrás de si, uma carreira ou experiência militar. Nenhum ministro da defesa, desde a normalização constitucional de 1976, tinha sequer preparação em assuntos da área. A maior parte chegou da política partidária, da Administração Pública, dos Negócios Estrangeiros, da academia. O que se pede aqui é, no entanto, um conhecimento ao menos básico da matéria, uma aprendizagem rápida no lugar, uma sensibilidade para com os problemas envolvidos e o entendimento de que o MDN simboliza a supervisão política das tarefas envolvidas no esforço de defesa.



2. "Supervisão" institucional não significa submissão feudal, controlo técnico ou dependência funcional. Os ramos militares e o pessoal civil especializado cumprem missões pré-determinadas, mas com depósito de confiança no seu conhecimento operacional e preparação estratégica, táctica e de teatro.



3. Um ministro não pode governar contra os militares, ou como inimigo destes. Nem pode tolerar o crescimento, no seu ministério, de um espírito de desvio, desleixo ou ilegalidade.



4. O MDN tem de tratar a máquina militar como um todo, com critérios de equidade e justiça, mas precisa de valorizar os elementos operacionais, e de combater a tendência para manter exércitos de papel, que só existem em organogramas, quartéis vazios, quadros desfalcados e ficções.



5. O MDN precisa de proteger e incentivar as carreiras, encorajando e defendendo os que optam pela profissão das armas, não descurando os elementos materiais que permitem um serviço digno. Aqueles não contradizem os naturais instintos de amor à Pátria e noção de serviço, basilares na instituição.



6. O MDN precisa de acarinhar a estrutura técnica das forças armadas, num mundo de gestão de conflitos onde já não se parte para a frente de combate nos táxis do Marne.



7. O MDN tem de garantir a obtenção do melhor equipamento aos melhores preços, sem intermediários ou especuladores, e sempre com possível incorporação da ciência, tecnologia e indústria nacional.



8. O MDN precisa de perceber que, quase 45 anos depois do fim das guerras africanas e 14 anos desde o termo do SMO, e após várias transformações e reformas, a máquina militar portuguesa continua a ter muitas disfunções, a começar pela ainda imperfeita comunalidade de meios e equipamentos, unidades e doutrina operacional, pelo decréscimo de ingressos nas fileiras, e pelo desadequado apoio à ponta-de-lança de todo o sistema: três grandes corpos de forças especiais (comandos, pára-quedistas e fuzileiros), quatro unidades de operações especiais e especializadas (CTOE, DAE, Precursores Aeroterrestres, NOTP) e esquadrões, esquadrilhas e esquadras com material de ponta nos três ramos, incluindo submarinos e fragatas modernizadas na Armada, radares, P3P CUP, F16MLU, EH-101 e C-295 na FAP, Pandur e Leopard no exército.



9. O MDN precisa de encarar de frente um facto nem sempre agradável para alguns: Portugal só está integrado numa aliança integral e sedimentada de defesa, a NATO. Possui, como é evidente, laços de defesa na UE, ONU e CPLP, mas tem de tirar consequências da primeira escolha.



10. O MDN não pode permitir a partida de contingentes portugueses para missões internacionais, qualquer que seja o "chapéu" internacional, sem equipamento apropriado e moderno, e sem dotações calculadas para todas as emergências.



11. O MDN precisa de olhar a sério para o conceito estratégico de emprego de forças formulado pelo CEMGFA, e tomá-lo como referência.



12. O MDN tem de se reconciliar com a noção de que, apesar da necessidade de duplo uso, e do reforço na emergência, num Estado de recursos limitados, devem os militares concentrar-se nas missões externas de dissuasão, vigilância, protecção e defesa da soberania, deixando a tarefa de segurança interna à estrutura montada. Esta, apesar de necessitar de modernização, é suficiente para as nossas necessidades.



Culpas e desculpas



A EDP Distribuição levaria uma semana a repor a electricidade, pós-Leslie?



Esperemos que tenha sido gralha.



Houve tempo para que todos os serviços públicos e infra-estruturas geridas por privados se preparassem.



O furacão foi detectado há duas semanas, e seguido passo a passo pelos satélites internacionais.



As entidades meteorológicas portuguesas e a Protecção Civil cumpriram o seu papel, meticulosamente.



Por outro lado, a destruição que aconteceu foi, apesar de tudo, muito menor do que a que se previra.



Não há assim nenhuma desculpa para que, num Estado moderno e desenvolvido da UE, se demore sete dias a normalizar um bem essencial, num sistema não concorrencial, que é verdadeiro monopólio.



Estados críticos



Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita de Istambul no dia 2 de Outubro, e nunca mais foi encontrado. Riade pode perder, pela suspeita de assassínio, o apoio ocidental, um verdadeiro desastre.



Quanto à Rússia, é acusada de ter usado dois operacionais militares em Salisbury: não os civis Petrov e Boshirov, mas os coronéis Mishkin e Chepiga. O Kremlin arrisca-se a um humilhante mandado internacional de captura.



Bastava que a Arábia Saudita mostrasse o registo da saída de Khashoggi da missão diplomática, e que Moscovo provasse que os suspeitos no caso Skripal são quatro pessoas distintas, para que se repusesse o seu crédito, e se envergonhassem os críticos.



Porque é que isso não acontece?





De volta aos livros



Francis Fukuyama (na foto) disserta sobre Identidades: a busca da dignidade dos povos leva ao sismo e ao cisma. A Monarquia Constitucional dos Braganças, de R. Ramos, J. Carvalho e I. Silva, revela a paradoxal e única experiência imperial em Portugal e no Brasil, desde 1822. A Grande Estratégia, de J. L. Gaddis, investiga mestres históricos da Geopolítica, alguns pouco estudados, outros esquecidos. Manuel Alegre reedita Todos Os Poemas São de Amor, lírica inspirada, que parece sempre pré-música. E Milan Kundera, em Os Testamentos Traídos, ensaia uma espécie de viagem por um grande centro multimédia, onde se vão encontrando, da literatura ao cinema, surpresas e abismos. E atenção às traduções, por favor.