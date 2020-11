ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de novembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de novembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Noite cerrada, dezembro frio. Tinha chegado da Faculdade de Direito. O telefone toca.Francisco Brás de Oliveira, na altura acionista maioritário do jornal O Dia, que privava bastante com as cúpulas da área da AD, com voz cava: "Nuno, aconteceu uma tragédia. O Francisco e o Adelino acabam de morrer num desastre de avião, aqui na Portela. Foi há minutos.""Nacionalista revolucionário", eu não era nem um jovem de partidos, nem militava na área doutrinal de Sá Carneiro.Mas tinha lá muitos amigos, muitas discussões, muitas noites à procura da luz.