Reapertem os cintos

Oito curtos anos depois do surto da pandemia que dizimou Portugal – a gripe espanhola, apesar de a origem não ser essa –, veio o Movimento das Espadas e o 28 de Maio de 1926.Os nossos compatriotas estavam longe de imaginar o Estado Novo, o corporativismo e Salazar. Mas apoiaram o 28 de Maio porque sabiam o que não queriam. E conheciam ainda melhor aquilo de que estavam fartos.Estavam cansados da mesquinhez, do sectarismo, do egoísmo, da violência, da vacuidade e da cegueira dos partidos políticos.