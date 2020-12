Não é só por causa da magreza e da penúria evidentes. É também como segurança, porque a vida política portuguesa irá sofrer mudanças, acelerações e momentos dramáticos. Mesmo com brandos costumes.

É ficção quase completa. Mas pode bem acontecer o que está descrito, nos EUA e no mundo, daqui a quatro anos, quando acabar o mandato Biden-Harris.

Se ainda estiver vivo quando lerem isto, entendam tudo como uma mensagem de esperança. Se não for o caso, procurem lembrar-se de alguma coisa boa que tenha feito. E perdoem o resto

Amplificando a tragédia existencial que se abate sobre o resto do mundo, cresce a guerra sem quartel em Washington. Vai ser preciso ter nervos de aço para assistir às cenas dos próximos capítulos

Do aparente nada, transformou-se numa questão momentosa, que irá ter impacto na Bolsa, nas relações transatlânticas, nos futuros planos estratégicos e até na nossa política interna. Trata-se mesmo de escolher entre Roma e Cartago? Porque o ménage à trois não resulta

Mais série B do que política raciocinada, o debate Trump-Biden tornou-se um embaraço para todos. Mas sobretudo para o atual Presidente.

27-09-2020

Há aparentemente novas dinâmicas em marcha, na questão das presidenciais. Mas, fundamentalmente, tudo continua igual, sobretudo no que toca às escolhas do PSG (PS-Governo) e do PSP (PS-Partido). Só uma coisa alteraria tudo