O jornalismo não se faz a metro, mas às vezes ele importa. Para o Destaque desta semana, falámos com mais de uma dezena de nutricionistas e outros especialistas para perceber como é possível comer para viver melhor. O que comemos tem impacto direto na saúde, e se, para já, ainda é tempo de bolas de Berlim na praia, é também altura de perceber como se pode melhorar a alimentação no resto do ano. E saber que alimentos têm mais nutrientes e os que diminuem o impacto de algumas doenças. Casos práticos: semente de linhaça é a mais rica fonte de ómega 3 que existe na natureza, contém 27 componentes anticancerígenos e previne a formação de divertículos nas paredes do cólon. As uvas vermelhas têm um efeito anticancerígeno e potenciador da ação da quimioterapia. As bananas, pelo seu elevado teor de magnésio e potássio, ajudam-nos a relaxar e a dormir melhor, e o tofu é o alimento mais rico em cálcio, essencial para os ossos. Para ler nas páginas 32 a 43.

Conversas vs. arquivos