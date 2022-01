Nas malhas, falhas, bugs e buracos do SNS24

Sábado, dia 8, 10h08 da manhã, chamada para a linha SNS 24. Irá durar 1h e 42 minutos, mas ainda não sei disso. O filho do meio, chamemos-lhe filho nº 2 por conveniência de serviço e privacidade, acaba de testar positivo para a Covid 19, está com sintomas ligeiros, teve um contacto de risco óbvio: o pai, com teste antigénio positivo desde terça anterior, em isolamento decretado pelo "atendimento automático" ao fim do segundo dia de tentativas de chamadas para o dito serviço – e entretanto remetido para outra casa.



Pintado este retrato ao SNS 24, ou seja, contacto de risco+autoteste positivo+sintomas, a tempestade perfeita, tudo funciona às mil maravilhas: isolamento e teste PCR prescrito. Tudo. Não. Só até à pergunta fatal: "Então e nós?" Nós, os restantes três coabitantes que restam no domicílio familiar: mãe e filhos nº1 (mais velho, segui a ordem do nascimento) e nº3, o benjamim, todos com evidente contacto de risco nos dias anteriores com o irmão. Não há isolamento, qualquer coisinha? Não, nada. De resto o "atendimento automático" a decretar por SMS o isolamento ao pai fora já completamente omisso sobre os ditos coabitantes.



Autoprescrevemo-nos isolamento e portámo-nos bem. Agora, ao telefone, cinco dias depois, pior, não havia resposta imediata e houve antes um: "Vou passar a uma colega." É sempre agoiro de que a coisa vai correr mal. Sinal de chamada, depois a musiquinha, 45m de espera. Vem a colega. "Vou consultar os procedimentos." Consultados, é muito claro: ninguém tem indicação para isolamento até que o nº2 tenha oficialmente um teste PCR positivo. "Mas repare, é sábado, dificilmente se conseguem testes de hoje para amanhã, quanto mais o resultado, até segunda. O nº3 começa as aulas, o nº1 tem um exame na faculdade. O irmão teve contacto de risco+autoteste positivo+sintomas, é evidente que tem Covid-19. Não seria de ficarem em casa?" Vai consultar os "procedimentos" e, aparentemente, alguém da supervisão. É simpática, mas taxativa: "Não há indicação para isolamento. Depois, pronto, é o bom senso." Azedei: "Bom senso é ligar-vos para que tomem uma decisão. Não podem atirar o ónus da decisão ao ‘bom senso’ de cada um que vos liga. Vocês é que têm de exercer aqui o bom senso." Não exerceram, nem a pedido. Insistente. Não houve isolamento. Segue-se marcação de testes, só possível para domingo – lá está, dificilmente haveria resultado até ao exame na faculdade e até ao início das aulas. Nova chamada para o SNS24, já só é possível o atendimento automático, vou respondendo às questões. Questão: teve contacto com alguém com Covid-19? A minha resposta, honesta: "Sim." Isolamento automaticamente prescrito por SMS. Estou de boca aberta quando desligo. Há um bug claro no sistema: a maquineta de atendimento automático não distingue entre tipos de teste, só pergunta se teve contacto de risco com alguém com Covid-19, como é que eu própria cheguei à conclusão de que tem Covid-19 não vem ao caso, não interessa se é PCR ou outro teste qualquer. Mesma situação, resultados opostos conforme a via. E isto depois de duas horas.