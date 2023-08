Uma moldura com a SÁBADO

Fizemos uma maratona por 14 hotéis de luxo, de norte a sul (seis no Algarve, outros seis em Lisboa, mais dois no Porto) - há corridas mais difíceis, admita-se - para perceber até onde vão para satisfazer os hóspedes, cada vez mais exigentes deste mercado. E há um ponto em comum: nunca dizem não, não há pedidos demasiado mirabolantes. É difícil? Eles sorriem e entregam. Às vezes, sem pedido: na chegada aos quartos, por exemplo há um pack de boas-vindas, habitualmente um doce ou fruta, ou ambos, por vezes acompanhado de bebida que pode ser champanhe ou ginja de Óbidos. Num dos hotéis, o Tivoli, receberam a jornalista Raquel Lito com o mesmo tratamento que dão a clientes especiais: com uma seleção de fotos dos hóspedes - retiradas das redes sociais dos próprios, quando têm contas abertas. Neste caso, havia moldura com uma capa da revista sobre à vida dos retornados em hotéis de luxo, ilustrada com uma foto histórica do Tivoli. Para ler nas páginas 30 a 41.