Por que deixámos de ver a praia debaixo das pedras?

No rescaldo do 25 de Abril, uma equipa de reportagem da RTP desceu até ao Alentejo para perceber o que esperavam os habitantes das planícies da recém conquistada democracia. Uma senhora terá respondido, sem hesitações, que "o que fazia mesmo falta a Messejana era uma praia". A história foi-me contada por uma amiga alentejana e eu não sei se é verdadeira, mas adoro-a.



Na verdade, não precisa de ser verdadeira para ser fantástica. As revoluções fazem-se para deixar os sonhos à solta.



No Maio de 68, os estudantes que levantavam as pedras da calçada para construir barricadas, descobriram que as ruas de Paris estavam assentes em areia. "Sous les pavès, la plage!".