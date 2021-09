É preciso ouvir os professores. São eles que trabalham nos altos fornos onde se coze a massa do que vai ser o nosso futuro.



Agora, que as mochilas se voltam a encher de cadernos em branco e se estreia um novo ano, é importante escutar as conversas daqueles que têm a tarefa de construir as pessoas que hão-de tomar conta do mundo depois de nós.



Talvez por ter a noção exacta de quanto devo a cada um dos professores que me guiou no caminho, ganhei o hábito de lhes ir acompanhando as conversas.