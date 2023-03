A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O que é a verdade? Esta pergunta tão filosófica não é abstrata para quem faz jornalismo. Todos os dias o jornalista se depara com ela e as opções que toma, para lhe responder, têm o efeito de criar uma verdade que pode até moldar a própria realidade.





A primeira coisa que o jornalista deve saber é que o lugar de onde olha para o mundo importa. Não há lugares neutros. E qualquer um que já tenha feito jornalismo sabe que a primeira parte de escrever um texto é escolher um ângulo.





O ângulo aproxima ou afasta, lança sombras e luzes. Mas escolher um ângulo não é escolher um lado. O jornalismo é uma prática: tem técnicas e regras, sem quais se poderão fazer textos e contar histórias, mas nunca fazer jornalismo.Depois de escolhermos a partir de que lugar olhamos para uma história, começamos a encontrar nos vários relatos as peças do puzzle que iremos montar.E é aí que, muitas vezes, começa um dos trabalhos mais difíceis: o de escolher o que cabe e ficará na peça e o que não serve e não tem espaço.Fazer jornalismo significa por vezes não escrever. Essa é uma das decisões mais difíceis de tomar, mas é em muitas ocasiões a única verdadeiramente jornalística. Porque é a que permite separar o rumor da notícia, o fait divers incendiário da informação relevante.Falta-nos demasiadas vezes tempo e distância para fazer essa avaliação. E acabamos enredados numa reprodução (aparentemente) inócua de opiniões e acontecimentos a que um colega, com uma graça certeira e cruel, chama "jornalismo-dactilografismo".Caímos nessa armadilha e é trágico. Porque a comunicação é que é instantânea. O jornalismo não. Precisa de tempo. E quando não o fazemos com tempo perdemos relevância, porque não vamos além do que circula livremente pelas redes sociais, sem que ninguém saiba (como o jornalista) como pescar à linha o que interessa e submeter às regras da edição o que, assim, deixará de ser mera comunicação e passará a ser informação.O jornalismo afirmou-se reclamando ser o quarto poder, mas talvez essa não seja a melhor forma de o definir. O jornalismo é um direito. E é também o canário numa mina: quando uma democracia definha, é o primeiro a morrer.É por isso que os problemas que afectam o jornalismo não são coisas de jornalistas. São um assunto que interessa a toda a sociedade. Só um jornalismo sério, plural, capaz de analisar e descodificar a realidade produz cidadãos e informados e escolhas esclarecidas. Não existe democracia sem jornalismo. E, sim, isso faz com que as escolhas que condicionam as próprias condições do jornalismo também sejam políticas.