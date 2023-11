Reparei neles mal cheguei ao Rio de Janeiro. Eram aves de grande envergadura, com asas desenhadas como letras. Pairavam sobre o Monte dos Dois Irmãos, sobrevoavam o Pão de Açúcar, rasavam o Corcovado, planavam sobre Ipanema. Eram omnipresentes. Como se chamam? Procurei saber. E a cada pergunta deparava-me com a estupefação de quem nunca tinha reparado no que estava a ver. Aqueles pássaros pareciam invisíveis. Ninguém olhava para o céu à procura do seu nome, porque a sobrevivência e a curiosidade raramente são compatíveis. Para sobreviver, o melhor é andar de olhos rasos no chão.