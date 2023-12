Quando alguma coisa ganha a atenção do público, isso tem um efeito. Até os mais poderosos preferem perpetrar as suas prepotências longe de olhares reprovadores.

Em quase 20 anos de profissão, já perdi a conta às vezes que alguém me procurou para me pedir ajuda. Um jornalista é, para muitas pessoas que já perderam a esperança, o último recurso. Em situações desesperadas, as pessoas intuem que contar a sua história pode ser uma forma de resolver problemas para os quais já não encontram outra solução.