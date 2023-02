O sofrimento dos outros

A empatia só se estabelece quando se sente proximidade. Só a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro abre esse caminho de compreensão.

O que é que faz com que tenha desaparecido o sobressalto que nos assolava quando, há um ano, ouvíamos as sirenes na Ucrânia e assistíamos ao cortejo desesperado da fuga dos refugiados? Alguns dirão que é o cansaço da repetição, mas é na verdade algo de muito mais profundo do que isso.