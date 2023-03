Pedir para os cães

Na confusão domingueira do Rossio, chama-me a atenção um homem com os seus cães. Está sentado no chão e tem um pequeno cartaz castanho onde pede ajuda para alimentar os animais. O pedido está, claro, em inglês. Mas esta não é a primeira vez que vejo um apelo semelhante. Na verdade, é cada vez mais frequente. E é isso que me faz pensar.