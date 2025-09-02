Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
02 de setembro de 2025 às 23:00

Informações sobre ciclos menstruais na barra dos Tribunais

É importante que todas as pessoas – especialmente os grupos que foram historicamente mais sujeitos a discriminação e perseguição – entendam que a internet não é, à partida, um lugar seguro.

No início de agosto, um júri federal da Califórnia, nos Estados Unidos da América, declarou a Meta (empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp) culpada de recolher e explorar, sem consentimento, dados de saúde reprodutiva, altamente sensíveis, de milhões de utilizadoras da aplicação digital Flo Health, uma das mais populares apps de rastreamento menstrual e de fertilidade do mundo. Em Portugal, estima-se que milhares de mulheres também utilizem a “Flo”, que em 2024 foi considerada a aplicação de saúde feminina mais popular na Europa.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Saúde Maus-tratos Produtos de saúde e beleza Discriminação Europa Estados Unidos Facebook Califórnia Portugal
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

O que podemos esperar da Índia?

A Índia poderia estar mais próxima dos EUA, desde que Washington assumiu a travagem da ascensão da China como prioritária. Mas as tarifas de Trump fizeram afastar Modi da rota ocidental e a preferir o lado da "nova ordem autocrática", vinda de Leste e liderada por Pequim. Xi agradece, Putin sorri. Trump, possivelmente, nem percebeu. Podia (devia) ter seguido a lição de Biden

Menu shortcuts

Informações sobre ciclos menstruais na barra dos Tribunais