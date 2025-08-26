Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
26 de agosto de 2025 às 23:00

Redes sociais não são brinquedo

É francamente duvidoso que seja sequer possível para um menor dedicar-se à criação de conteúdos digitais de forma saudável.

O polémico caso do influenciador brasileiro Hytalo Santos tem gerado um importante debate sobre a participação de crianças e jovens na criação profissional de conteúdos digitais. Na semana passada, Hytalo foi detido na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, suspeito da prática dos crimes de tráfico de seres humanos e exploração sexual.

