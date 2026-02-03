Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
03 de fevereiro de 2026 às 23:00

Uma rutura que não é uma transição

É preciso abandonar a ilusão de que os EUA vão voltar a ser o que eram e começar a construir a nova ordem internacional. Por exemplo, através de espaços próprios de governação global, excluindo os Estados Unidos e a China.

Durante décadas, o Fórum Económico Mundial realizado anualmente em Davos foi o principal espaço de formulação ideológica do capitalismo global. Este ano, contudo, foi palco do reconhecimento do falhanço de vários pilares estruturantes da ordem internacional do pós-guerra.

Uma rutura que não é uma transição