Fora de jogo

AO CONTRÁRIO DE 99% dos portugueses, sei pouco sobre futebol. Mas há duas coisas que eu sei: é o desporto mais democrático e mais nacionalista do mundo. Digo isto como elogio, não como crítica.



É o mais democrático porque é capaz de juntar, no mesmo estádio e na mesma "fé", ricos e pobres, elites e povo, direita e esquerda. Há um monólogo primoroso no filme argentino O Segredo dos Seus Olhos que explica esse cimento. "Um homem pode mudar de tudo", diz a personagem a certa altura. "De cara, de casa, de família, de namorada, de religião, de Deus. Mas há uma coisa que ele não pode mudar: a sua paixão", ou seja, o clube da vida inteira.



Por outro lado, a dimensão nacionalista do futebol dispensa grandes comentários. Basta assistir a um campeonato da Europa, ou até do Mundo, para perceber que, na hora do hino, não existe propriamente "União Europeia". O que existe são tribos diversas, com memórias históricas diversas, e que se encontram no campo para encenar uma guerra simbólica. Não é preciso ter lido Desmond Morris e o seu inultrapassável A Tribo do Futebol (existe uma excelente edição portuguesa pela Glaciar, com prefácio de José Mourinho) para entender por que motivo um jogo entre Portugal e Espanha, ou entre Inglaterra e França, ou entre França e Alemanha, ou entre Polónia e Rússia, não é apenas um jogo de futebol.