De caixão à cova

NUNCA SE VIU na história da democracia portuguesa um ex-primeiro-ministro pronunciado por branqueamento de capitais e falsificação de documentos. E nunca se viu um juiz que, apesar de uma brandura imensa, lá reconheceu que o dito ex-governante "mercadejou" o seu cargo por 1,7 milhões de euros, embora esse negócio tenha prescrito.



No mundo real, o que se passou na sexta-feira seria um velório para Sócrates. Mas, como acontece nos velórios, o momento foi encarado pelo próprio como uma oportunidade para contar anedotas directamente do caixão. Uma delas, espalhada na Folha de S. Paulo e no Público, é a de que a direita urdiu uma cabala para o afastar da Presidência da República.



Faz inteiro sentido: depois de falir o País em 2011 e de reconhecer o seu singular modo de vida com o dinheiro do "amigo", os portugueses estariam dispostos a levá-lo em ombros para Belém, a título de agradecimento pelos serviços prestados.