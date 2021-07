A lei da selva

A “passividade” dos agentes – eram dois – despertou a fúria do País, que clamou por mais “autoridade”. Mas “autoridade” para quê? Para que uma intervenção musculada, eventualmente com arma, fosse condenada de imediato pela sua “brutalidade” contra as minorias?

O ACIDENTE MORTAL que envolveu o carro do ministro Cabrita permitiu mostrar aos portugueses a velocidade a que circulam os nossos governantes. Não, não é “acima do limite”; é já muito próximo da delinquência rodoviária, o que me permite concluir que é quase um milagre não termos um morto todas as semanas.



Mas se a velocidade é criminosa, a importância do abuso não parece comover a plebe de igual forma. Um amigo, que eu tinha por civilizado, perguntava-me retoricamente se não estamos a ir demasiado longe com estes “populismos” rodoviários. Que interessa a velocidade a que circulam os governantes?



Entendo. São perguntas típicas de um escravo, habituado a viver num regime em que a lei só se aplica aos escravos. Se ele vivesse em democracia plena, ou se pelo menos desejasse viver numa, entenderia mais facilmente que a conduta dos governantes importa; e que o facto de estes não se considerarem acima da lei, mesmo em matérias aparentemente menores, importa ainda mais.