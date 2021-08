Nas melhores famílias

Com 6.000 internados e 70 mortos diários, o Reino Unido está longe, longíssimo dos 40 mil internamentos e das 1.200 mortes diárias da sua pior fase. Um leigo, como eu, olharia para estes números e concluiria que as vacinas não são irrelevantes. Pelo contrário: são a diferença entre a catástrofe e a normalidade.

SONHEI HÁ DIAS QUE, no momento da vacinação das crianças, a DGS não seria a DGS. No lugar da dra. Graça Freitas, surgiria um extraterrestre, vindo de uma civilização avançada, partilhando com os terráqueos o estado da arte. A vacinação entre os 12 e os 16, ou até antes dos 12, apresenta estas vantagens, aquelas desvantagens, nós recomendamos isto, não recomendamos aquilo –, mas a decisão final cabe aos pais, partindo do pressuposto de que existem vacinas em quantidade suficiente. Como dizia o velho Hemingway, “just the facts, ma’am”.



Depois, quando acordei, liguei a televisão e lá encontrei o Presidente da República a ensaiar qualquer coisa deste género. Caiu o Carmo e a Trindade só porque Marcelo exerceu o mais básico bom senso.



A DGS, estremunhada com o clamor, resolveu dar um murro na mesa para lembrar aos terráqueos quem é o presidente da junta. Se a criança tem comorbilidades, pode seguir para vacinação; se não tem, é preciso arranjar um atestado. E quem não pode ou não consegue? E se existirem critérios distintos entre os médicos? Aliás, existem critérios?