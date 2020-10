ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

O Presidente da República, confrontado com o aumento do número de casos de Covid-19, já avisou: se for preciso repensar o Natal em família, repensa-se. Ajuntamentos de 100, 50 ou 30 pessoas são uma péssima ideia.Em teoria, talvez. Mas, na prática, por que motivo devemos aplicar ao País inteiro uma única política sanitária? Como justificar que uma família alentejana tenha as mesmas restrições que uma família lisboeta? Não seria mais lógico, e menos autoritário, distinguir os casos consoante a gravidade?