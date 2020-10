ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

TEMPOS SOMBRIOS para a liberdade de expressão. O Twitter (e o Facebook) decidiu censurar uma notícia do New York Post que não era favorável ao candidato Joe Biden.O Google, por sua vez, tentou "esconder" no motor de busca a Declaração de Barrington, um documento assinado por três epidemiologistas de três universidade de referência – Harvard, Oxford, Stanford – em que se defende uma estratégia distinta para combater a Covid-19.Li o documento. A premissa é inteiramente razoável: a política de confinamento tem consequências severas para a saúde dos indivíduos ao negligenciar todas as outras doenças do cardápio humano. Nós, portugueses, sabemos disso – e a carta de seis bastonários da Ordem dos Médicos apresenta-se como uma longa lista de adiamentos terapêuticos e de mortandades "evitáveis" que a política de confinamento provocou.