O mundo das crianças

MARCELO REBELO DE SOUSA está mais liberal com o desconfinamento. Por ele, a coisa não volta atrás. Porque agora há vacinas? Lógico. Mas às vezes pergunto se a liberalidade do nosso hipocondríaco Presidente não se explica por um facto bastante mais prosaico: já ter tomado as suas doses. Não brinco. Nem estou a ser injusto. Qualquer que seja a razão, só me resta aplaudir o bom senso presidencial.



O problema é que tenho notado, nos últimos tempos, uma radical mudança de atitude em amigos e familiares hipocondríacos que já estão inoculados. Há uns meses, era vê-los a defender furiosamente a jaula sanitária e a condenar, em registo paranóico, os "ajuntamentos". A simples visão de um transeunte sem máscara chegava e sobrava para suspirarem pela Inquisição Espanhola.



Agora, a pressa de acabar com todas as jaulas deixaria um epidemiologista sueco a tremer.