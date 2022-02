O mundo às avessas

NA NOITE ELEITORAL, Rui Rio confortou os militantes com as contas certas do partido. O PS tinha a maioria absoluta – mas o PSD tinha a liquidez absoluta.



Passou quase um mês. E, na hora de fazer balanços no Conselho Nacional, o ainda líder do PSD teve outra proeza para mostrar: é recordista nacional de tempo como líder da oposição. Com ele, o PSD pode não ganhar coisa que se veja. Mas no particular campeonato das derrotas, ninguém é tão bom a perder quanto ele.



No fundo, Rio faz lembrar um aluno cábula que se sente orgulhoso por repetidamente não conseguir passar de ano. Embora, para sermos rigorosos, será que a culpa é mesmo do aluno cábula?