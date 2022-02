Humores de perdição

E A PIADA DO HUMORISTA JIMMY CARR? O Holocausto, disse ele, matou milhões de judeus. Mas é preciso ver as coisas pelo lado positivo, acrescentou Carr: também tratou dos ciganos.



A audiência, real e virtual, demorou algum tempo a reagir. Segundos depois, houve quem risse. E houve quem defendesse cadeia para Carr. E o leitor?



Enquanto o leitor pensa, comecemos por notar o óbvio: o verdadeiro teste sobre a importância da liberdade de expressão não se aplica quando estão em causa afirmações com as quais concordamos muito, assim-assim, ou nem por isso. Os casos que interessam são estes: afirmações brutais e grotescas, que despertam de imediato uma vontade de usar uma moca na cabeça do comediante.