Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
05 de maio de 2026 às 23:00

Burradas e burratas

Moral da história? A liberdade não tem preço, mas teve um custo: um País politicamente aberto e economicamente travado. Uma inteligência adulta aceita as duas ideias. Cabeças estreitas escolhem a que mais lhes convém.

Uma inteligência superior é capaz de ter duas ideias contraditórias na cabeça e, apesar de tudo, continuar a funcionar. A definição é de Scott Fitzgerald e aplica-se, como uma luva, à história e à memória do 25 de Abril de 1974. Politicamente, não há data mais importante na história contemporânea do País: falamos do fim da ditadura e do início de um processo que, entre abusos e violências, lá conduziu o barco para águas democráticas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos águas passadas passado História de Vida Marco histórico Dia da Liberdade Creative Artists Agency New York Magazine Hilton João Pequeno Donald Trump Luciano Amaral Scott Fitzgerald Washington D.C. Nova Iorque São Paulo Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Burradas e burratas