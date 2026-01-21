Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
21 de janeiro de 2026 às 23:00

Dicionário presidencial – 2

Seguro foi andando, como a tartaruga da lenda, até cruzar a meta para espanto das lebres. A vitória final está a um passo, mas depende dos votos da direita. Como consegui-los?

ANDRÉ VENTURA – Ventura em Belém? O Chega não lhe perdoaria. Nem Ventura se perdoaria a si próprio. A corrida que o move é outra: “liderar a direita”, ou seja, conseguir agora uns 2 milhões de votos na segunda volta para enfrentar Luís Montenegro no combate que realmente lhe interessa. A contagem decrescente para umas legislativas antecipadas já começou.

