Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
13 de janeiro de 2026 às 23:00

Dicionário presidencial

Se vencer a Presidência da República, nunca veremos o dr. Seguro a despir os calções de banho nos areais da pátria. O homem é reservado, monótono, às vezes maçador – e talvez os portugueses queiram isso depois desta década de Big Show Marcelo.

ANDRÉ VENTURA – Há boas e más notícias para o mestre André. As boas é que o seu eleitorado mantém uma fidelidade ao chefe só comparável a certas seitas religiosas. As más é que, ao contrário das seitas, não parece haver mais convertidos para lá do rebanho habitual. Chega para a segunda volta, não chega para Belém. E, para o que lhe interessa, não chega também para S. Bento se nenhum dos “partidos do sistema” o resgatar de uma maioria relativa. Ou ganha absolutamente, ou perde absolutamente.

Dicionário presidencial