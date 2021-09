Dicionário autárquico

BE – NINGUÉM EXIGE nada ao Bloco. O partido não tem implantação autárquica, dizem os sábios, que assim absolvem Catarina Martins de qualquer desaire. A sério? Isso ainda funciona como atenuante em 2021? Lamento. Um partido com mais de 20 anos de existência já devia ter algumas câmaras para mostrar. O facto de não ter apenas reforça a natureza urbana, académica e mediática de um partido que, no famoso “país real”, simplesmente não existe.



CHEGA – André Ventura começa a ter um problema: tirando a sua excelsa pessoa, quem representa o partido nas principais lutas autárquicas? Ninguém. A incapacidade do Chega para atrair candidatos que não envergonhem começa a ser embaraçoso. Por estas alturas, imagino que André Ventura suspire pelos tempos em que militava no PSD. Nunca lhe deram a importância que ele reclamava? Admito que sim, mas saber esperar é uma virtude. Se o líder do Chega a tivesse exercido, hoje seria um dos candidatos à liderança dos laranjas, adaptando o seu discurso à “social-democracia” com o mesmo talento com que o adaptou à “direita radical”. Assim, é um artista solitário com uma fraca banda a acompanhá-lo.



IL – A Iniciativa Liberal falhou em Lisboa: entre Fernando Medina ou Carlos Moedas, não havia espaço para “terceiras vias”. Mas se o objectivo do partido é ter uma melhor estreia do que o Bloco e o PAN nestas andanças, a política de coligações no Porto, na Covilhã ou em Faro podem permitir a Cotrim de Figueiredo abrir uma (pequena) garrafa de champanhe no domingo.