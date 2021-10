Dicionário autárquico, parte 2

Carlos Moedas ganha as eleições sem precisar de mentir, ameaçar ou levantar a voz. E com propostas. É obra. Solitária obra, convém dizer: quando o PSD começou a emprenhar com as sondagens, deixou-o entregue à sua sorte, para não ser contaminado pela peçonha.

BE – O Bloco escolheu o Parque Mayer para a noite autárquica. Escolha acertada: tinha 12 vereadores, ficou com 4. Tirando a sua vocação para o espectáculo, parece que a trupe é mesmo “irrelevante” (palavras de António Costa) quando as luzes do palco se apagam.



CHEGA – André Ventura tinha dois caminhos: concentrar esforços em menos autarquias e esperar melhores resultados (com melhores candidatos); ou, então, distribuir nomes pelo território, sem racionalidade ou critério, e esperar que alguns deles desabrochassem. Ventura optou pela segunda via. Poucos desabrocharam.



MEDINA, FERNANDO – Fernando Medina representa bem o espírito snowflake que chegou à política profissional pela mão de Sócrates. Nos debates em que o vi, qualquer crítica era vista como uma afronta pessoal, um insulto, uma calúnia, a que Sua Majestade respondia com esgares de nojo e revolta. Para além de infantil, Medina foi ingrato: em que outro país do mundo civilizado o presidente da capital teria uma segunda oportunidade depois do escândalo da partilha de dados com as embaixadas? A paciência que os eleitores de Lisboa tiveram com Medina foi inversamente proporcional à paciência (e ao respeito) que Medina teve com os eleitores de Lisboa.