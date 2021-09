Armas de destruição maciça

“NEGACIONISMO” É COISA FEIA. Quando proporciona espectáculos de perseguição e insulto a políticos ou figuras do Estado, é intolerável. Mas de que falamos quando falamos de “negacionismo”? Negar que a doença existe e que pode ser fatal? Negar que as vacinas são eficazes no combate à pandemia?



Se falamos desses casos, a única coisa a dizer é que somos um país abençoado, sem os níveis de loucura que é possível observar noutras latitudes. Se, pelo contrário, negacionismo é questionar a licitude dos “certificados digitais” ou até a vacinação dos mais jovens, lamento, mas isso chama-se liberdade de expressão e debate científico.



Sobre os “certificados”, o Reino Unido acaba de os descartar. E, sobre a vacinação dos mais jovens, o mesmo Reino Unido pondera se vale a pena. Segundo o Daily Telegraph, um estudo da Universidade da Califórnia mostra que os rapazes entre os 12 e os 15 têm seis vezes mais probabilidades de desenvolver problemas cardíacos com a vacina do que de serem hospitalizados por Covid. Seja como for, ambos os cenários são assaz despiciendos.