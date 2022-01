Depois dos debates

PS

António Costa terminou os debates televisivos com uma folha de mentiras assinalável. Das falências do sr. David Neeleman até aos médicos alemães que lá tiveram de ir auxiliar o Hospital da Luz, confesso que tive de me afastar do ecrã alguns metros para que o nariz do candidato não me furasse os olhos. Em tempos pré-Google, admito que estes números fizessem parte do circo. Mas com a Internet a funcionar como o supremo tira-teimas, o que explica a relação liberal do primeiro-ministro com a verdade? Só vejo uma explicação: o eleitorado do PS não percebe o engodo. Segundo um estudo recente, os tradicionais votantes do Rato têm mais de 65 anos – e apresentam níveis de escolaridade mais baixos. No fundo, António Costa sabe que fala para um auditório cuja memória já não é o que era – e, em certos casos, nunca foi grande coisa.



PSD

Rui Rio tem uma teoria muito dele: quando não há eleições, a oposição deve ser feita em surdina; quando há eleições, é preciso subir o tom. Além disso, se a palavra “direita” era um anátema recorrente, deixou de ser nas conversas amigáveis com o CDS, a Iniciativa Liberal – e até com o Chega. O que não admira: o programa do PSD podia ser o programa da CDU (alemã). Moral da história? Talvez o problema central de Rio seja uma dramática ausência de timing: se a atitude dos debates tivesse sido cultivada ao longo dos anos, a única questão para a noite de 30 de Janeiro era saber se o PSD vencia com ou sem maioria absoluta.



BLOCO

Catarina acusa António de violência doméstica. Catarina quer voltar a viver com António. Para um partido que se diz progressista, haverá coisa mais reaccionária?