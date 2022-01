Era uma vez no Faroeste

SEMPRE QUE ANTÓNIO COSTA estremece nas sondagens, o velho amigo José Sócrates sai do exílio para dar uma ajuda. Normalmente, com uma moca na mão. Já tinha sido assim em 2015: Sócrates lutava “por aquilo que acredita ser a sua verdade”, como disse cinicamente Costa à entrada da prisão de Évora?



Sócrates, assim que saiu dela, lá se reuniu com alguns socialistas ilustres, como Paulo Campos e Joaquim Raposo, para apoiar o secretário-geral do PS no debate televisivo com Passos Coelho. “Dá-lhe agora!”, terá gritado Sócrates, excitado com a contenda, a que nem sequer faltou uma fotografia do grupo para as televisões e para os jornais. Aqueles sorrisos, como esquecer aqueles sorrisos?



Em 2022, quando há um cheiro a 2015 no ar, Sócrates foi mais elegante. Compareceu na CNN Portugal para lembrar duas coisas: primeiro, que as tropas de Costa são, na verdade, as suas tropas há mais de 30 anos; e, segundo, que a última maioria absoluta do PS tinha sido a dele, o que sem dúvida recomenda uma nova experiência no mesmo registo.