Mártires da pátria

Não passa pela cabeça dos optimistas que os defeitos que eles detectam em Ventura são precisamente as virtudes que os seus eleitores mais apreciam. E que quanto mais acaloradas são as críticas ao candidato, mais os seus apoiantes se juntam à volta dele.

Vou lendo e vou aplaudindo: o PS quer uma semana de trabalho com 4 dias. O PS quer ajudar as empresas privadas a subir os salários. O PS quer garantir tratamentos capilares gratuitos a todos os portugueses calvos.



Essa última, confesso, é inventada. Mas, em termos de credibilidade, está ao nível das anteriores e não seria um caso único: na Coreia do Sul, um dos principais candidatos às presidenciais de Março promete acabar com a calvície no país. Quantos carecas há por lá?



Admito que não sei, mas, com uma população cinco vezes superior à nossa, presumo que em Portugal a medida ficava mais em conta.