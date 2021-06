Aberrações conceptuais

Não entendo por que motivo Rui Rio não colocou o Chega no seu lugar (o parlamento), colocando o ónus da responsabilidade sobre os ombros de Ventura. Será que o homem não aprendeu nada com António Costa?

André Ventura entrou no parlamento em 2019. Dois anos depois, exige ministérios ao PSD, caso contrário manda abaixo o governo do dr. Rio.



Há vários equívocos neste pensamento. O primeiro, óbvio, é que um governo do PSD, liderado pelo dr. Rui Rio, não está nas cartas. Donde, não há nenhum governo para derrubar.



Mas, mesmo que houvesse, será que o dr. Ventura acredita mesmo que o bom povo de direita lhe perdoaria pelo facto de entregar as pratas, uma vez mais, aos socialistas? Duvido.