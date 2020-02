Sexismo & racismo

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

No início da década de 1980, uma mulher branca deu entrada nas urgências do Hospital Santa Maria depois de ter praticado sexo anal com um homem negro, tendo sido suturada na região do ânus. Ambos eram famosos: ela respondia pelo nome Laura Diogo, a loira das Doce (uma das primeiras Girl Band europeias, já extinta), ele chamava-se Reinado e era futebolista na equipa principal do Benfica. Esta pequena história, completamente falsa, transformar-se-ia numa das lendas ou mitos urbanos mais difundidos em Portugal, um país machista, racista e homofóbico, secularmente amordaçado pelo preconceito e o puritanismo.A rematada mentira que envolveu Laura e Reinaldo é representativa de um imaginário racial e sexual altamente normativo, de poderosos esquemas de pensamento associados à organização social e política das sexualidades, das relações interétnicas e das diferenças de género.