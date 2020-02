Mais crónicas de João Pedro George

Patriotices 12-02-2020 À semelhança de Pinheiro Chagas, quando acusou Eça de Queirós de contribuir para a degradação do prestígio português, por ter afirmado que “o nosso império do Oriente fora um monumento de ignomínia”, André Ventura não se cansa de gritar que está grávido de patriotismo

Porcos 05-02-2020 Toda a gente sabe que a corrupção e o roubo se tornaram constitutivos da sociedade portuguesa, que o compadrio, a gatunagem, o arranjismo e o nepotismo são a essência da própria estrutura social

Da envergadura (reduzida) dos nossos chefes de Estado 29-01-2020 Compreendo porque Portugal, em nome de algo estupidamente insensato – o império colonial como ente eterno –, exigiu a milhares de famílias que sacrificassem a vida dos seus membros mais activos e potentes. O mínimo que podemos fazer é não o deixarmos cair no esquecimento

Morna nostalgia 22-01-2020 A aceitação da diversidade e relatividade das sociedades e das culturas não pode sobrepor-se à liberdade de julgamento e de opinião; à liberdade de criticar, caricaturar e ridicularizar aquilo que as sociedades veneram ou adoram cegamente

Refrescos e elogios 15-01-2020 As muitas ligações de João Paulo Cotrim são aqui vistoriadas, e incluem a TAP, o jornal Hoje Macau, o El Corte Inglés e a RTP3. Ele é também especialista a fazer curadoria de exposições e a comissariar festivais. João Paulo Cotrim é um homem de rebanho, põe os seus autores, da Abysmo e da Arranha-Céus, em todo o lado. Último capítulo do inquérito à vida cultural portuguesa.

Imprensa Nacional? Está bem, abelha! (4) 08-01-2020 Graças à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), os títulos provenientes do engenho fecundo de Mega Ferreira dilataram-se. Além de se ter tornado um dos autores da casa, Mega Ferreira passou a integrar o Conselho Editorial, órgão da INCM que decide quais as obras que merecem ser editadas com dinheiros públicos.

Assim vamos: auditoria à Parque Expo (3) 01-01-2020 Mega Ferreira deixou a presidência do Conselho de Administração da Parque Expo em 2002 e em 2006 seria nomeado, por convite da então ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima (PS), para o cargo de presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Em Portugal, quando um gestor público não faz bem o seu trabalho, em vez de cair, sobe

À lareira da EXPO (2) 25-12-2019 Com o anúncio do êxito da candidatura portuguesa, em Junho de 1992, a ascensão de Mega Ferreira tornou-se cada vez mais notória e os acontecimentos precipitaram-se num remoinho de medidas, entre as quais a criação do Comissariado da Exposição Internacional de Lisboa, inicialmente presidido pelo engenheiro António Cardoso e Cunha

Inquérito à vida cultural (1) 18-12-2019 Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa

Coisas d’O Diabo 11-12-2019 Não fui eu que encontrei O Diabo, foi O Diabo que me encontrou a mim. Como toda a gente sabe, não é preciso procurar O Diabo, quando menos se espera ele vem ter connosco: um amigo entrou no café e atirou O Diabo sobre a mesa onde eu permanecia em silêncio

Amor e política – 2 04-12-2019 O líder que renuncia ao amor é incapaz de sacrificar o seu interesse pessoal para servir o interesse geral, é incapaz de tomar sobre si os cuidados da colectividade como um todo, do bem comum, ou do comum proveito

Amor e política – I 27-11-2019 O amor não é simplesmente uma abstração, expressa-se através do compromisso cívico e legal com valores como a dignidade social, o respeito mútuo, o bem comum, a liberdade de expressão, a integração das minorias, a aceitação das diferenças, etc.

Pessoas com pressa 20-11-2019 No meio de uma espantosa acumulação de conhecimentos sobre isto e aquilo, os indivíduos vêem-se a si próprios ignorantes e incultos, remetem-se à sua pequenez, ao sentimento da sua nulidade

Tantos e tão grandes 13-11-2019 As pessoas possuem um desejo inconsciente por coisas grandes, procuram o grande, o maior, o mais importante. Gostam do grande porque o grande sugere importância decisiva. Por isso, um título que inclui a palavra “grande” é mais difícil de ignorar

Pedir até conseguir 06-11-2019 As petições são o país à nossa porta que exige que o conheçam e o melhorem. São o nosso Muro das Lamentações, são o largo da aldeia onde os portugueses se põem a conversar e a discutir porque é que não se extinguem os passeios de charrete em Sintra e porque é que as medidas de combate à vespa asiática têm sido ineficazes