Curvado quase todo o dia sobre a mesa de escrever, estudar, ler, pesquisar, continuo semiescondido na Costa da Caparica. Para desentorpecer o corpo e pôr um pouco de ordem na cabeça, organizar as ideias, saio e enfio-me pelas ruas do centro, dedico-me ao inofensivo divertimento de observar os nomes das lojas e as várias fisionomias dos transeuntes.Para alguns, a Costa é uma terra impossível, é a suprema expressão do mau gosto urbanístico, uma balbúrdia de construções uniformes, edifícios de vários pisos, lado a lado com chalés e vivendas descuidados parques de campismo sórdidos, uma fusão caótica de vendedores de rua, empregados de mesa, vendedoras de peixe, cabeleireiros, estabelecimentos de unhas e massagens, professores de surf, promotores turísticos, etc. (uma das personagens de Até ao Fim, romance de Vergílio Ferreira, afirma que estar na Caparica é, no sentido pretensioso da palavra, "um horror").