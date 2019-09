ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Quem é Mário Domingues?, perguntarão. É o tipo de escritor em que sempre sonhei tornar-me. Um escritor que levou a vida disciplinada de um profissional da escrita e a quem parecia nunca faltar assunto, talvez porque escrevia menos para si do que para quem o lia, e menos para o futuro do que para os seus contemporâneos (o profissional, ao contrário do que muitos pensam, não obedece à lógica do lucro, mas ao interesse geral).Mário Domingues nasceu na ilha do Príncipe, em 1899, e morreu na Costa de Caparica, em 1977, no número 1 da rua que leva hoje o seu nome (a placa fixada no muro da casa descreve-o como "Escritor – Jornalista – Libertário". Filho de um branco de famílias liberais (de nome completo António Alexandre José Domingues) e de uma angolana negra (chamada apenas Kongola, ou Munga, pois aos escravos não lhes era permitido ter apelidos), que aos 15 anos fora levada à força para aquela ilha como contratada, Mário Domingues foi enviado para a Metrópole (Lisboa) com apenas 18 meses de vida, ao cuidado da avó paterna. Os pais tentaram acompanhá-lo, mas o capataz da roça onde a mãe trabalhava não a libertou, como vingança pelo facto de António Domingues o ter denunciado por maltratar e violentar o pessoal.