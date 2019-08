ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

A Costa de Caparica é o que todos sabemos: é a grande democratização da praia, o espírito das massas, o fenómeno extraordinário da normalidade.Para quem gosta de discorrer acerca das grandes coisas e dos grandes assuntos, o ambiente da Costa é um lugar privilegiado de reflexão teórica. Não foi por acaso que escritores Mário Domingues, José Cardoso Pires, Mário Cesariny de Vasconcelos ou José Palla e Carmo (também conhecido pelo pseudónimo José Sesinando) escolheram a Costa de Caparica para escrever ou para se refugiarem dos enredos cortesãos do meio artístico e literário lisboeta. Ou talvez porque aqui, nesta cidade anónima do concelho de Almada, podiam passar despercebidos, não atraíam os olhares de quem andava na rua.Por espírito de imitação, ou apenas com uma vontade terrível de encontrar a chave da inspiração destes homens de letras, também eu passei os últimos tempos a trabalhar, em confinamento, num cubículo da Costa de Caparica.