Alta-Roda 4

No vestíbulo do grande salão do Hotel Ritz, com as escritoras Filipa Leal e Joana Bértholo a meu lado, a noite prosseguia da melhor forma.



Como três conspiradores, começámos a fazer um jogo que consistia em trocar nomes de famosos, contabilizando as caras que cada um conhecia.



Onde quer que os nossos olhos pousassem, não encontravam senão figuras públicas. O que, considerando bem, autorizava uma certa lógica: estar no meio de tantos famosos é ser um famoso esporádico (este pensamento, como o leitor decerto terá reparado, concilia a doutrina de Aristóteles com a crítica de Nietzsche aos ídolos que nos povoam o pensamento e a acção).

Caído no fundo deste precipício filosófico, não me apercebi que tanto a Filipa como a Joana, esgueirando-se silenciosamente, tinham, entretanto, procurado outras companhias.