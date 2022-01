Alta-roda 5

Bem, como estava a dizer, a Cristina Ferreira salvou-me. Antes de a apresentadora da TVI ter descido os mesmos degraus do Ritz que eu, para fazer irrupção no cocktail da editora Contraponto, quem isto escreve desequilibrou-se, deu um trambolhão, foi cair em cima de uma mesa de apoio, deitou abaixo (com estrondo) uma série de garrafas de vinho abertas, vários copos meio cheios, bandejas de canapés (coisinhas espetadas em palitos) e taças de frutos secos e batatas fritas.



Nesse instante, fez-se um zunzum, dando depois lugar a um alvoroço espantoso, como se o aquecimento global se tivesse produzido de um momento para o outro e nos apanhasse num hotel de luxo (os famosos conseguem sempre estar no lugar certo).



Corado até à raiz dos cabelos e de joelhos trémulos, desejando que o chão se abrisse debaixo dos pés, senti-me como uma personagem de um romance do século XIX, em que a alegria da festa precede o desastre.