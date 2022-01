Alta Roda 3

Representando o papel de quem está absorvido pelas obras de arte do Ritz, como se estivesse a realizar mentalmente dificílimos cálculos matemáticos, não dei pela aproximação de um vulto suspeito, que me assaltou debaixo de um quadro de Carlos Botelho e me apertou firmemente a polpa do antebraço..



Era o Rui Couceiro, o editor da Contraponto: “O que é que estás aqui a fazer?! São 19h20m. O cocktail já começou!”



Como aqueles que estão sempre ali ao fundo, confundidos e perdidos, deixei-me conduzir por uma escada com um desenho mural, ao longo de uma parede cinzenta.