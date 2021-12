A Hora do Pedro

Capaz de escrever as coisas mais cruéis e divertidas, as mais biliosas e as mais generosas, o Pedro é um autor arguto, inteligente e lúcido. Espero, sinceramente, que esta peça seja a descolagem para o seu merecido reconhecimento.

O Pedro é uma das personagens obrigatórias do Campo de Santa Clara, o local onde se organiza a Feira da Ladra e a distribuição da Fruta Feia.



Foi nesta zona da cidade de Lisboa, cada vez mais desumana, cada vez mais comandada pela especulação imobiliária, cada vez mais poluída pelos cruzeiros de Fernando Medina, que eu e o Pedro esbarrámos um no outro.



Desde então, consolidou-se o hábito de nos encontrarmos na parnasiana paisagem do Jardim Botto Machado, sobretudo nas frívolas manhãs de sábado, quando nos reunimos no Clara-Clara.