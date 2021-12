Ir ao Ritz é uma declaração de vida: quem ali vai é rico ou famoso. Seja como for, não sou nem uma coisa nem outra. Sou apenas um “crítico bulldozer” ou, mais recentemente, um “pistoleiro” da cultura portuguesa. Ou era, antes de ter aceitado o convite do Rui, traindo assim os meus irrelevantes princípios de ácido crítico.

TODOS TÊM o seu 25 de Abril, o seu 11 de Setembro, o seu 31 de Agosto (morte da princesa Diana), o seu 1 de Maio (morte de Ayrton Senna). O meu é o 13 de Dezembro de 2021.



Nesse dia — mordam-se de inveja — entrei pela primeira vez no Hotel Ritz. Vejam bem: moro em Lisboa, já vivi em Londres e Madrid; viajei pelos Estados Unidos, pelo Brasil, por Moçambique e por outros países.



Trabalhei na apanha da fruta numa quinta em Inglaterra; fiz o Inter-Rail; tive sarampo, varicela, hepatite e mil e um ofícios de circunstância; já fui empregado comercial, motorista, ajudante de pintor na construção naval, sempre com contratos a prazo ou como eventual; montei os palcos de vários concertos do Estádio de Alvalade (The Rolling Stones, David Bowie, Bryan Adams, Guns N’Roses, Tina Turner); entrei em esquemas, tive a polícia à perna, inscrevi-me num curso intensivo de fotografia e acabei com uma namorada para poder ver TV.